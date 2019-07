Symbolfoto: Bänsch

Cappeln (mab). Ein 58-Jähriger aus Emstek ist am Sonntagvormittag mit seinem Motorrad in Cappeln verunglückt. Wie Polizei dazu mitteilte, passierte der Unfall gegen 10.15 Uhr auf der Cappelner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er von der Straße und prallte gegen einen Gartenzaun. Dabei wurde der Emsteker schwer verletzt. Er wurde in einer Oldenburger Klinik gebracht.