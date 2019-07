Oma Maria packt ihre Schatztruhe aus

Ein Sammelsurium an Anekdoten: Maria Meyer hat jetzt ein weiteres Buch geschrieben. Foto: sho

Von Sandra Hoff



Warnstedt/Damme. Eigentlich habe sie nach dem zweiten Band aufhören wollen, „doch dann hat mich die Schreiblust wieder gepackt“, erzählt Maria Meyer, während sie in ihrem neuen Buch blättert. 2016 brachte sie ihr Erstlingswerk „Oma und Jule“ heraus, ein Jahr später folgte „Neues von Oma und Jule“.



Während die anderen beiden Bände aufeinander aufbauen, „steht ‚Omas Schatztruhe‘ für sich“, sagt die gebürtige Warnstedterin. Aus gutem Grund. „Meine Enkelinnen werden langsam erwachsen oder kommen in die Pubertät, damit wachsen sie auch aus den Geschichten heraus.“ Stattdessen habe sie nun auf hundert Seiten Gedichte, Anekdoten und Geschichten über Kinder geschrieben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cappeln:

17.07.2019 | Kinder haben tierisch Spaß