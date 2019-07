Kinder haben tierisch Spaß

Was guckst du: Außer durch die Fotografin ließen sich die Alpakas von den jungen Besuchern nicht aus der Ruhe bringen. Schließlich hatten die reichlich Futter dabei. Foto: Bettina Götting

Nutteln (mt). 30 Kinder waren im Rahmen des Ferienpasses der Roten Schule in Cloppenburg zu Besuch auf dem Alpaka- und Eselhof Götting in Nutteln. An zwei Nachmittagen lernten die neugierigen Besucher viel von Inhaberin Bettina Götting über die Tiere und deren Lebensweise. So erfuhren sie unter anderem, dass Alpakas und Esel Pflanzenfresser sind und bis zu 20 Jahre alt werden können. Der Höhepunkt war aber der direkte Kontakt mit den Tieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.