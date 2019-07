Prozessauftakt: Chef mit Kettensäge bedroht

Symbolfoto: Bänsch

Cappeln/Cloppenburg (ma). Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung müssen sich zwei 20 und 21 Jahre alte Waldarbeiter vor dem Cloppenburger Amtsgericht verantworten. Den beiden aus Rumänien stammenden Angeklagten wird ein Kettensägen-Angriff auf ihren Ex-Chef zur Last gelegt.



Am Tattag soll die beiden Angeklagten zum Hof des Ex-Chefs beziehungsweise zu einer Sammelunterkunft gefahren sei. Dort sei der Streit vollends eskaliert. Das Problem: Sechs Zeugen sollten aussagen - doch keiner von ihnen war erschienen.