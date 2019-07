Vier Verletzte bei Unfall in Cappeln

Symbolfoto: Bänsch

Cappeln (mab). Mit schweren Verletzungen ist am Samstagabend ein 41-Jähriger am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann aus Cappeln auf der Großen Straße die Kontrolle über sein Auto verloren - warum, ist noch unklar. Kurz vor 19 Uhr sei der Mann mit drei Insassen an Bord in Richtung Westeremstek unterwegs gewesen, als das Auto in einer Rechtskurve zunächst ins Schleudern geriet. Anschließend überschlug sich der Wagen and landete auf dem Dach in einem Straßengraben. Die drei Insassen im Alter von 25 bis 31 Jahren wurden dabei leicht verletzt.