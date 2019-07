Bokeler Straße wird zum Flickenteppich

Vorsicht Rollsplitt: Auf der Bokeler Straße gilt gegenwärtig Tempo 30, nachdem Risse im Belag ausgebessert und gesplittet wurden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Es war ein langes zähes Ringen, bis die Bokeler Straße in der Cappelner Ortsdurchfahrt vor Jahren saniert wurde. Eine üble Schlaglochpiste war es seinerzeit und die Freude war groß, als der Landkreis als Träger der Kreisstraße Mitte 2013 die Bauarbeiten in Angriff genommen hat.



Im Januar 2015 erfolgte die Abnahme und gerade einmal vier Jahre später sieht der Belag wie ein Flickenteppich aus. Tempo-30-Schilder sind aufgestellt und der Hinweis auf Rollsplitt. Ein Zustand, der auch Ratsherr Clemens Poppe verwundert, weshalb er in der jüngsten Sitzung des Cappelner Gemeinderates die Qualität des Ausbaus infrage stellte.