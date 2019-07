Grundstücke knacken 100-Euro-Marke

Neues Baugebiet: Angrenzend an die bereits bestehende Siedlung werden 30 Grundstücke geschaffen. Interessenten können sich ab dem 8. Juli im Rathaus melden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Nachfrage nach Baugrundstücken bleibt in der Gemeinde Cappeln hoch. Deshalb wird in den nächsten Wochen mit der Erschließung des dritten Abschnitts im Gebiet „Heidske Weg“ südlich des Haupt­ortes begonnen.



Die Grundstückspreise hat der Rat der Gemeinde Cappeln in seiner Sitzung am Montag festgelegt und es wurde deutlich, dass der Flächendruck ins Südoldenburg auch in Cappeln erheblich zu spüren ist. Sie liegen bei 90 Euro, 95 Euro und 110 Euro, je nach Lage und Ausrichtung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

