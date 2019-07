Rathaus mit Platz für Polizei und Bücherei

So sieht es aus: Bürgermeister Marcus Brinkmann (2. von links) zusammen mit den Preisträgern Klemens Höscher (links), Lars Frerichs und Axel Winter (rechts). Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Eifrig und lang habe man am Donnerstag in einer annähernd zwölf Stunden dauernden Schicht diskutiert, um den besten Entwurf für das neue Cappelner Rathaus in Verbindung mit einem Dorfgemeinschaftshaus zu küren, erklärte Cappelns Bürgermeister Marcus Brinkmann am Donnerstag während der Siegerehrung. Den Zuschlag hat am Ende das Büro „Reindersarchitekten“ aus Osnabrück bekommen (die MT berichtete).



Das Rathaus sei von ihnen als freie Gebäudeform gewählt worden, die einen Vorplatz ermöglicht und im Eingang ein zentrales Foyer bietet. Gleich darüber ist das Büro des Bürgermeisters angesiedelt. Einen zweiten Eingang gibt es auf der Rückseite, wo auch die Parkplätze angelegt werden. Auf der Südseite in Richtung Bokeler Straße wird die Polizei untergebracht. Direkt daneben mit separatem Zugang soll die Bücherei eingerichtet werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.