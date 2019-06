Ein Kuchen reicht für drei Geburtstage

Familienglück: Sandra Krolage und Julian Kochanowski haben mit Tochter Heidi das schönste Geburtstagsgeschenk bekommen, das man sich nur wünschen kann. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Dass Paare am gleichen Tag Geburtstag haben, ist sicherlich schon etwas Ungewöhnliches. Wenn dann aber noch das erste Kind ebenfalls am 15. Oktober zur Welt kommt, dann ist das schon eine kleine Sensation. Die Gemeinde Cappeln ist um ein solches Phänomen reicher, denn Sandra Krolage und ihr Partner Julian Kochanowski haben das größte gemeinsame Geschenk im vergangenen Herbst bekommen: Heidi, bei der Geburt 52 Zentimeter groß und 3430 Gramm schwer.



