Einsteiger und Cracks zeigen Sattelfestigkeit

Hoch konzentriert: In den Springprüfungen gab es viele strafpunktfreie Ritte und schnelle Zeiten. Foto: Heinz Haupt

Cappeln (hh). Guten Sport mit Dressur- und Springprüfungen in unterschiedlichen Leistungsklassen boten die Cappelner Reitertage. In 16 Prüfungen sattelten 190 Reiterinnen und Reiter aus zahlreichen Vereinen im Weser-Ems-Gebiet rund 200 Großpferde und Ponys. Die Meldestelle registrierte 420 Nennungen, die zügig abgewickelt wurden.



Die einzelnen Wettbewerbe reichten von Prüfungen der Anfängerklassen bis hin zu gehobenem Reitsport. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.