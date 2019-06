Alte Hasen zurück an den Instrumenten

Großes Ensemble: Einen stattlichen Klangkörper bilden die Erwachsenen und Jugendlichen aus Elsten und Warnstedt. Foto: Beate Sieverding

Wißmühlen (mt). Zu einem „unvergesslichen Event", so Vorsitzende Vera Bothe, wurden das Jubiläums-Konzert und die anschließende Feier der Jugendblaskapelle (JBK) Elsten-Warnstedt auf dem Hof der Zimmerei Lübbehüsen. Rund 300 Gäste waren gekommen, um das 35-jährige Vereinsbestehen zu feiern. Zwölf Stücke eines bunten Repertoires wurden von der JBK mit Unterstützung der Jujus dargebracht.