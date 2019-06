Tote Greifvögel: Jäger muss 5400 Euro zahlen

Foto: Archiv/Frye

Schwichteler (mni) . Das Vergiften von neun unter Artenschutz stehenden Greifvögeln hat jetzt für einen Jäger aus dem Landkreis Cloppenburg harte Konsequenzen – er muss 5400 Euro Strafe zahlen. Außerdem muss er damit rechnen, dass ihm der Jagdschein und die Waffenbesitzkarte entzogen werden. Die Kreisverwaltung hat der Redaktion eine jagdrechtliche Prüfung bestätigt.



Im April vergangenen Jahres waren in einem Waldstück zwischen Vestrup und Schwichteler neun tote Greifvögel entdeckt worden, zudem mit Gift versetzte Tauben und Eier, die als Köder für die streng geschützten Bussarde und Habichte ausgelegt waren.