Berufung ist ein bisschen wie sich verlieben

Alte Wirkungsstätte: Pater Sebastian wurde 1995 verantwortlich für die Kirchengemeinde St. Maria Immaculata. Dort wird am Freitag, 7. Juni, ein Festgottesdienst gefeiert. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Schwichteler. Von Ruhestand kann bei Pater Sebastian keine Rede sein. Vor zweieinhalb Jahren wurde er 75 – das offizielle Renteneintrittsalter für Geistliche in der katholischen Kirche. Für ihn aber kein Grund, dem Müßiggang anheim zu fallen. Gerade erst ist er von einer Pilgerreise nach Norwegen zurückgekehrt, um sofort wieder die Sachen zu packen und auf Wangerooge eine Vertretung zu übernehmen. Und ganz nebenbei laufen die Vorbereitungen für das Pfingstwochenende, denn dann feiert der 77-Jährige sein goldenes Priesterjubiläum. Pater Sebastian wurde 1995 verantwortlich für die Kirchengemeinde St. Maria Immaculata. Dort wird am Freitag, 7. Juni, ein Festgottesdienst gefeiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.