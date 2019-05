Kinder sollen auf den Geschmack kommen

Frisch gezapft: Die Kinder probierten mit Begeisterung die neue Anlage aus, worüber sich Schulleiterin Elsbeth Wolke, OOWV-Regionalleiter Stefan Krauß, Jörn Logemann (Niedersachsen Wasser) und Bürgermeister Marcus Brinkmann (hinten von links) freuten. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Den Durst mit frischem, gekühltem und aufgesprudeltem Trinkwasser löschen, das können ab sofort die Kinder der Cappelner Grundschule. Eigentlich war der Trinkwasserspender für das Cappelner Rathaus gedacht, denn der Oldenburgisch Ostfriesische Wasserverband (OOWV) spendiert jeder Mitgliedskommune ein solches Gerät. Bürgermeister Marcus Brinkmann meinte allerdings, dass der Spender ebenso gut in der Grundschule aufgehoben sei und deshalb wurde der Apparat dort am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.