Ein Treffpunkt nicht nur für Schützen

Großer Andrang: Die Schützen und Schützinnen aus Nutteln, Sevelten, Warnstedt und dem Sternbusch sowie die Dorfgemeinschaft Nutteln-Tegelrieden weihten am Wochenende das Schützen- und Dörphus ein. Fotos: Meyer

Von Georg Meyer



Nutteln. Freude, Erleichterung und ganz viel Stolz haben am Samstag in den Gesichtern der Nuttelner Schützen gestanden. Rechtzeitig vor ihrem Schützenfest konnten sie gemeinsam mit den Aktiven der Dorfgemeinschaft Nutteln-Tegelrieden und vielen Gästen das neue Schützen- und Dörphus an der Warnstedter Straße einweihen. Damit fand eine arbeitsreiche und teilweise aufreibende Planungs- und Bauzeit ihr glückliches Ende.



Neun Monate dauerten die Arbeiten an dem Gebäude, das neben einem modernen Schießstand Platz für einen 140 Quadratmeter großen Saal, eine Küche und Sanitäranlagen bietet.