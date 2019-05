Betrunken am Steuer: Auto überschlägt sich

Foto: nonstopnews/Kai Strömer

Cappeln (mab). Ein 64-Jähriger ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Cappeln leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saß der Mann aus Rathenow offenbar betrunken am Steuer und verlor gegen 22.45 Uhr auf dem Schierlingsdamm die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Toyota geriet von der Straße, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Der 64-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann offenbar betrunken war. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,59 Promille. Dementsprechend wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein eingezogen. Angaben zum Unfallschaden können noch nicht gemacht werden.