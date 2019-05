Foto: Tim Backhaus, FF Cappeln

Warnstedt (mt). Nachdem er einen Baumstumpf überfahren hat, ist ein Autofahrer mit seinem Kombi am Mittwochmorgen in Warnstedt gegen einen Baum geprallt. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Fahrzeug in Richtung Hemmelte unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Cappeln und Elsten, sie waren mit vier Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort.