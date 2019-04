Ausschuss steht Nachtschicht bevor

Symbolbild: dpa

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Blühstreifen sind in diesen Wochen in aller Munde und auch in der Gemeinde Cappeln macht man sich Gedanken, wie man Bienen und weiteren Insekten ein abwechslungsreiches Büfett in der Natur anrichten kann. Statt aber nur die Straßenränder mit einer Breite von vielleicht ein bis zwei Metern dafür herzurichten, könnten auch brach liegende Grundstücke der Kommune genutzt werden. So lautet es in einem Antrag, den die CDU-Fraktion in der Gemeinde Cappeln gestellt hat. Im jüngsten Planungsausschuss hat man sich der Sache angenommen und eine einstimmige Empfehlung ausgesprochen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.