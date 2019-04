Flotter Flitzer speckt mächtig ab

Abschlussjahrgang der PHWT entwickelt in Diepholz Elektrorennwagen weiter

Sitzprobe: Simon Busse aus Cappeln im Rennwagen, an dem er zusammen mit 50 weiteren Studenten arbeitet. Foto: Christian Karohs

Cappeln/Diepholz (mt). Ihr Vorhaben ist ambitioniert: in weniger als sechs Monaten wollen 51 Studierende der PHWT Diepholz/Vechta im Rahmen des internationalen Konstruktionswettbewerbs den leichtesten Elek­tro-Rennwagen aller Zeiten von Deefholt Dynamics an den Start bringen. Beteiligt ist auch Student Simon Busse aus Cappeln. Anfang Juni soll er startklar sein zum offiziellen „Rollout“ in Bassum. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.