Brexit wird auch in der Heimat spürbar

Sieht dem Brexit gelassen entgegen: Beckermann-Geschäftsführer Bernard Lampe. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Wann kommt der Brexit? Wie wird er aussehen? Kommt er überhaupt? Antworten dazu kann im Moment niemand geben, aber einer, der darauf wartet, ist Bernard Lampe. Er ist Geschäftsführer von Beckermann in Cappeln und aus diesem Unternehmen werden jährlich bis zu 20000 Küchen in die ganze Welt verschickt. Etwa zehn Prozent davon nach Großbritannien. „Wir führen Waren aus und deshalb würde eine Verzollung für uns einen Mehraufwand bedeuten", sagt Lampe.