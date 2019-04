Kloster wird zum Dorfgemeinschaftshaus

Unter Denkmalschutz: Das Ensemble aus Kirche und den angrenzenden Gebäuden prägt das Ortsbild Schwichtelers. Die kirchliche Nutzung ist auch für die Zukunft gesichert, wozu auch die Bücherei gehört. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Schwichteler. Der Christinenhof in Schwichteler soll in Zukunft eine neue Funktion als Dorfgemeinschaftshaus bekommen. Wie die weitere Nutzung sich gestaltet, was aus dem Waschhaus wird und wie sich das Projekt finanzieren lässt, das stellte Wolfgang Vorwerk, Vorsitzender des Trägervereins „Christinenhof", am Donnerstag im Rahmen des Bürgerforums in der Klosterschänke in Schwichteler vor.