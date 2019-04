Formkurve und Mitgliederzahlen steigen

Reiterinnen geehrt: Markus Steinkamp (stellvertretender Vorsitzender) und Kerstin Oer (Vorsitzende, hinten 2. von links) freuten sich über die Erfolge von Merethe Wempe, Hannah Witte (weiter hinten von links) sowie (vorne von links) Ida-Marie Balsters-Sagebiel, Johanna Sieverding und Marlene Sieverding. Foto: Heinz Haupt

Von Heinz Haupt



Cappeln. Der Reit-und Fahrverein Cappeln befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend. Das ging aus den Jahresberichten des Vorstandes während der Mitgliederversammlung in der Reiterklause an der Macrostraße hervor. Neben deutlich ansteigenden Mitgliederzahlen wertete Vorsitzende Kerstin Oer die Erfolge der Cappelner Reiterinnen und Reiter als deutliche Zeichen für eine positive Vereinsarbeit. Besonders der Jugendbereich werde stetig gefördert.