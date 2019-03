Sevelter bilden kilometerlange Lichterkette

500 Bürger protestieren gegen Stromtrasse

Auf weiter Flur: Die Organisation klappte gut. Kurz vor sieben wurden die Fackeln entzündet. Foto: Meyer

Sevelten (mt). Ihren Zusammenhalt bewiesen haben die Sevelter Bürger. Rund 500 von ihnen beteiligten sich am Freitagabend an einer Fackelaktion. Das Ziel: gemeinsam wollten die Einwohner den Verlauf einer von drei möglichen Stromtrassen nachstellen. Sollte sie gebaut werden, würde die Leitung den Ort in unmittelbarer Nähe passieren. Trotz kurzer Vorbereitungszeit gelang die Aktion nahezu perfekt.