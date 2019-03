Sevelten: Feuriger Protest gegen Stromtrasse

Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Sevelten. Mit einer Fackelaktion haben am Freitagabend Bürger in Sevelten gegen die

Leitungspläne des Netzentwicklers Tennet protestiert, da der Ort von den Plänen besonders stark betroffen ist. Sie bildeten gemeinsam den möglichen Verlauf der 380-kv-Stromtrasse nach. Zurzeit liegen drei unterschiedliche Trassenvarianten vor, bei denen die Sevelter die Entwicklung ihres Dorfes gefährdet sehen.

Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Dorfgemeinschaft. Ein ausführlicher Bericht zum Thema folgt in unserer Montagsausgabe.

Nächster Artikel aus Cappeln:

29.03.2019 | Bürger können ab Montag investieren