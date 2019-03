Windige Geschäfte: Vier Wochen haben die Cappelner Einwohner, die vor dem 31. Dezember 2015 in die Gemeinde gezogen sind, Zeit, sich ihre Anteile zu sichern. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Windräder in Bokel drehen sich schon eine ganze Weile, jetzt kommen auch endlich die Einwohner Cappelns zum Zug, um sich am Bürger-Windpark zu beteiligen. Ab Montag können die Anteile gezeichnet werden – einen Monat lang ist dafür Zeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.