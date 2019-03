„Reibereien spielen Tennet in die Karten“

Stellten sich den Fragen: Andreas Bartels (von links), Christoph Eilers, Karl-Heinz Bley, Rolf Fahrenholz, Marcus Brinkmann und Ansgar Meyer. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Elsten. Eine teilweise lebhaft geführte Diskussion prägte den Informationsabend, zu dem der Verein „Cloppenburg unter Spannung“ am Dienstag in den Saal Vaske-Thölking nach Elsten eingeladen hatte. Auf dem Podium saßen neben dem Vorsitzendem Rolf Fahrenholz auch die Bürgermeister Marcus Brinkmann (Cappeln) und Andreas Bartels (Garrel), die Landtagsabgeordneten Christoph Eilers (Cappeln und Karl-Heinz Bley (Garrel) sowie Ansgar Meyer als Baudezernent des Landkreises Cloppenburg. Thema war einmal mehr die Höchstspannungtrasse zwischen Conneforde und Cloppenburg beziehungsweise die Weiterführung nach Merzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.