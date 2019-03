Sevelter lehnen „Zickzackkurs“ ab

Drei Vorschläge: Die blaue Linie (rechts) markiert den von der Dorfgemeinschaft Sevelten angeregten Trassenverlauf. Die schwarze (links) und die rote Linie sind ebenfalls im Gespräch. Foto: Meyer-Coors

Sevelten (mt). In Sevelten mobilisiert sich Widerstand gegen die Trassenplanungen der Tennet. Auf einer Dorfversammlung im voll besetzten Pfarrheim lehnten die Teilnehmer eine neue Variante, die deutlich näher an den Ort heranrücken würde, einstimmig ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

