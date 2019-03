Kinder starten mit einem Lied in den Tag

Frühstückspause: Patrick Böske schmiert den Kindern Brote. Später gibt es in der Küche auch das Mittagessen, das von den Eltern mitgebracht wird und nur noch warm gemacht werden muss. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Ungemütlich ist das Wetter an diesem Morgen, doch das hält Patrick Böske und die Kinder Ida, Mathilda, Aidan und Josef nicht davon ab, eine Runde an der frischen Luft zu drehen. „Das gehört zum festen Tagesablauf", sagt der 39-Jährige. „Kindergartendaddy" nennt er sich und ist eine seltene Spezies. Männer, die die Kinderbetreuung übernehmen, sind eine große Ausnahme.