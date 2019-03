20 Architekten planen Cappelns Ortsmitte

Gestalten ihre Zukunft selber: Kinder aus dem „Wolkentanz“ haben die Chips in die Lostrommel geworfen und im Anschluss unter den Augen von Bürgermeister Marcus Brinkmann (hinten links) und Thomas Geppert (begleitendes Büro DHP) die Teilnehmer gezogen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Auswahl zum Architektenwettbewerb in Cappeln hatte ein bisschen was von der Ziehung der Lottozahlen oder der Auslosung zum DFB-Pokal. 253 Zahlen in Form von Plastik-Chips wurden in die durchsichtige Trommel geworfen und nach und nach haben die Kinder aus dem Vertretungspunkt Wolkentanz 19 Nummern gezogen. Hinter jeder Zahl steht ein Architekturbüro, das sich an der Ausschreibung zum „Realisierungswettbewerb“ für Rathaus/Dorfgemeinschaftshaus und zum „Städtebaulichen Wettbewerb“ zur Gestaltung des Ortskerns beteiligt hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

