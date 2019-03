Cappeln steuert auf riesigen Schuldenberg zu

Minus klettert bis 2022 von drei auf zwölf Millionen Euro

Jeden Euro umdrehen: Sparsames Handeln wird in den nächsten Jahren gefragt sein, um die neuen Schulden wieder abzutragen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Auf den ersten Blick sieht der Haushalt der Gemeinde Cappeln recht solide aus. Nicht nur, dass er ausgeglichen ist, es bleiben auch noch 750.000 Euro für Investitionen. Doch der Ausblick, den Gemeindekämmerer Ernst Raab am Montag für die nächsten drei Jahre gab, lässt die meisten Ratsherren tief durchatmen. Der Schuldenstand wird von knapp unter drei Millionen Euro bis 2022 auf rund zwölf Millionen Euro steigen. Pro Kopf demnach von 359 Euro auf 1450 Euro.