Als Meisterschülerin allein unter Männern

Handwerksmeisterin: Marina Rahl aus Schwichteler weiß sich gegenüber dem anderen Geschlecht zu behaupten. Foto: Vorwerk

Schwichteler (erk). Allein unter Männern. Das kennt Marina Rahl nur zu gut. Ein Jahr lang hat sie sich auf die Meisterprüfung vorbereitet und war dabei die einzige Frau von 13 Maurern und 13 Zimmermännern. Für sie keine ganz neue Situation, denn auch in der Berufsschule war sie nur von jungen Männern umgeben, als sie die Ausbildung zur Maurerin absolvierte. Mehr dazu gibt's auf unserer Sonderseite zum Weltfrauentag in der Ausgabe am 8. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.