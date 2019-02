Jedes Schulfach ist ein Fall für die Roboter

Vorsprung durch Technik: Gestern wurden die letzten Roboter-Bausätze überreicht. Mit dabei waren neben den Technik-Schülern auch (stehend von links) Markus Beckermann (Vorsitzender des Fördervereins der Cappelner Schulen), Stephan May (Werkleiter Rehau Visbek), Michael Bramlage (Ausbildungsleiter Rehau Visbek), Schulleiterin Petra Brokamp, Wilhelm Sieverding und Patrick Deeken (Elektromeister Firma Sieverding). Foto: Thomas Vorwerk

Cappeln. Die Roboter erobern die Oberschule Cappeln. Zwar leiten sie noch nicht den Unterricht, sie können aber in so gut wie jedem Fach eingesetzt werden, sagt Paul Klemme, unter anderem zuständig für den Fachbereich Technik. Und deshalb wurden mehrere Bausätze angeschafft. Einen Teil der Kosten hat der Rat der Gemeinde Cappeln bewilligt, um die weiteren Mittel aber musste sich die Schule kümmern. Dank Sponsoren können nun komplette Klassen in Zweier-Teams komplexe Lösungsstrategien entwickeln.