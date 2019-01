Die Bratwurstbiene kommt auch im Schwarm

50 Kubikzentimeter und drei PS: Die Piaggio Ape bricht keine Geschwindigkeitsrekorde, wenn es aber ums Essen geht, sind bis zu 200 Personen ruckzuck versorgt. Darum kümmern sich Heiner Rhoden und sein Team. Foto: erk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Diese Biene summt nicht, sie knattert. Wenn Heiner Rhoden damit auf den Hof fährt, dann ist es auch nicht irgendein Insekt, das zu den Partys im Umkreis von bis zu 200 Kilometern rollt, es ist die Bratwurstbiene. Dann gibt es Pommes und Wurst zum Sattessen.



Die Idee kam dem Cappelner vor fünf Jahren „fast aus einer Bierlaune heraus“, wie er sagt. Auf einer Online-Plattform hat er die Piaggio Ape (Ape ist italienisch und heißt Biene) gefunden und zugeschlagen. Rund 20 Partys sollten es im Jahr sein, die er mehr als Hobby beköstigt. Daraus wurde nun fast ein Fulltimejob. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.