Entscheidung fällt in letzter Minute

Cappeln in klein: Das Modell der Ortsmitte wurde von Mitgliedern des Arbeitskreises detailgetreu kreiert, um die Entwicklungsmöglichkeiten im Zentrum plastisch darzustellen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Eine das Ortsbild für Jahrzehnte prägende Entscheidung hat der Rat der Gemeinde Cappeln in seiner Sitzung am Donnerstag getroffen. Buchstäblich in letzter Minute wurde das Grundstück des ehemaligen Kfz-Handels Hannöver in der Ortsmitte gekauft und damit der Weg frei gemacht für ein neues Rathaus in Verbindung mit einem Dorfgemeinschaftshaus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.