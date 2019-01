Standort Möller/Höne ist Politikern zu eng

Cappeln in klein: Das Modell der Ortsmitte wurde von Mitgliedern des Arbeitskreises detailgetreu kreiert, um die Entwicklungsmöglichkeiten im Zentrum plastisch darzustellen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Häuser Möller und Höne sind längst im Besitz der Gemeinde Cappeln. Doch ob an dieser exponierten Stelle im Hauptort auch künftig das neue Dorfgemeinschaftshaus in Kombination mit einem Rathaus stehen wird, ist noch nicht klar. Intensiv hat sich der Planungsausschuss mit diesem Thema in seiner ersten Sitzung des Jahres beschäftigt. Das Ergebnis: Sollte dort auch das benachbarte Grundstück des ehemaligen Kfz-Handels zur Verfügung stehen, wird dieser Standort an der Kreuzung Cloppenburg Straße /Große Straße empfohlen. Doch danach sieht es aktuell – wohl aus finanziellen Gründen – nicht aus, weshalb in der weiteren Empfehlung, die einstimmig erfolgte, der Marktplatz in den Fokus rückt. Mehr dazu

