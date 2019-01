Fachwerk-Stall wird Raub der Flammen

Foto: Kulgemeyer

Sevelten (hk/hek). Ein Stall ist am frühen Mittwochabend in Sevelten zum Raub der Flammen geworden. Das ältere Fachwerkgebäude brannte trotz des schnellen Eingreifens von rund 60 Feuerwehrleuten aus. Zwei Bullen konnten gerettet werden.



Der Brand brach gegen 18 Uhr im Dachstuhl aus. Dort lagerte nach Angaben des Besitzers Stroh. Eine Stromleitung gab es nicht, so dass ein Kurzschluss als Brandursache auszuschließen ist. Ersten Vermutungen am Brandort zufolge könnte ein Feuerwerkskörper die Ursache sein.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Cappeln, Schwichteler und Elsten waren schnell am Einsatz­ort. Sie mussten Schlauchleitungen über zum Teil mehrere hundert Meter Strecke legen. Die Kameraden konnten ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte, strohgedeckte Wohnhaus verhindern. Außerdem waren die Polizei, das DRK und die EWE im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.