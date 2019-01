Weitere Widersprüche in Sicht

Nur einer von mehreren Streitpunkten: Die Tennet bevorzugt die Gittermasten. Mit Kompaktmasten würde aber weniger Fläche verbraucht. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Hochspannungstrasse von der Küste in Richtung Süden wird die Region auch im kommenden Jahr beschäftigen. Auf ein Abnicken wird der Netzbetreiber Tennet aber zumindest in der Gemeinde Cappeln nicht bauen können. Das machte Bürgermeister Marcus Brinkmann im Jahresabschlussgespräch mit dieser Zeitung deutlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

