Geldstrafe nach Diebstahl beim Nachbarn

Symbolbild: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Cappeln. Von diesem Sachverhalt war das Cloppenburger Amtsgericht überzeugt. Es verurteilte den Angeklagten gestern wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe von 7500 Euro.

Eine Verurteilung wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft kam nicht Betracht, weil der Angeklagte durch eine nicht verschlossene Tür in das Haus gelangt sein soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.