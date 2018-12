Neuer Schlachtbetrieb an altem Standort

Seit Jahren ungenutzt: Der Schlachthof am Herzog-Erich-Weg in Dingel bei Cappeln. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Wiederbelebung der Geflügelschlachterei in Dingel, Gemeinde Cappeln, beschäftigt in diesen Wochen nicht nur die Politik. Auch zahlreiche Anwohner verfolgen die öffentlichen Sitzungen und haben eine Reihe von Eingaben zu dem Vorhaben gemacht. Fürsprecher, wenn es sie darunter überhaupt gibt, befinden sich in der absoluten Minderheit. Aufgeworfen wurde unter anderem die Frage, wie weit die Cappelner Kläranlage, die vor wenigen Jahren an den Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverband verkauft wurde, mit dem zusätzlichen Abwasser klar komme. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.