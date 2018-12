„Wenn er gebraucht wird, ist er halt da“

Strahlende Gesichter: Mit Ludger Meyer und Ehefrau Rita freuten sich Bürgermeister Marcus Brinkmann (links), DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg (2. von links) und NFV-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Hoffmann (rechts). Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Mit ein paar einfachen Aufgaben im Sportverein fängt es an und am Ende ist man Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB). So, wie bei Egon Gehlenborg, muss es nicht zwingend laufen, doch der DFB-Vize zeigte damit am Mittwoch im Cappelner Rathaus auf, dass es häufig nicht bei ein paar wenigen Aufträgen bleibt. So wie im Fall Ludger Meyer, der im Rahmen eines kleinen Festaktes mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde. Mit dem Vorschlag habe man den richtigen Mann benannt, meint auch Bürgermeister Marcus Brinkmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.