Tennet spricht mit Flächeneigentümern

Jeder Punkt ein Mast: Dieser Plan wurde Anfang der Woche den Flächeneigentümern aus der Gemeinde Cappeln von Vertretern der Tennet präsentiert. Foto: Georg Meyer

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Der Trassenverlauf für die Höchstspannungsmasten zwischen Conneforde und Nutteln wird immer konkreter. Am Montag und Dienstag wurden in Emstek Gespräche mit Flächeneigentümern und Pächtern geführt, die ihre Grundstücke in der Gemeinde Cappeln liegen haben.



Prinzipiell sind dies noch nicht die endgültigen Standorte, denn die betroffenen Besitzer – in der Regel Landwirte – können noch Eingaben machen. Fraglich ist nur, wie weit das Einfluss auf die endgültige Festlegung haben wird, wie ein Landwirt nach dem Treffen erklärte.