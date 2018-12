Rathaus und DGH: Entscheidung vertagt

Gehört schon der Gemeinde: das Gebäude des Getränkemarktes und der ehemalige Salon nebenan. Dort könnten Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus gebaut werden, wie die Planer meinen. Die Verwaltung favorisiert diesen Standort ebenfalls. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Zeit drängt ein wenig, um den Neubau des Rathauses und eines Dorfgemeinschaftshauses (DGH) in Cappeln auf den Weg zu bringen. Überstürzt wollen die Mitglieder des Planungsausschusses deswegen aber nicht handeln und so wurde dieser Punkt am Montag vertagt. Man wolle sich zunächst in der Fraktion tiefer mit den Vorschlägen auseinandersetzten, die vier Planer gemacht haben, hieß es.