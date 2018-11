Sanierung überrascht Anlieger in Nutteln

Sackgasse: Die Kreisstraße bekommt in mehreren Abschnitten eine neue Fahrbahndecke. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Nutteln. Die Deckensanierung der Kreisstraße 171 zwischen Stapelfeld in Nutteln ist vergleichsweise kurzfristig in das Programm des Landkreises für 2018 gerutscht, was zu Kommunikationslücken geführt hat. Die Anwohner waren entsprechend überrascht, als von heute auf morgen die Sperrung eingerichtet wurde. Lediglich die Haushalte, in denen schulpflichtige Kinder leben, die mit dem Bus fahren, bekamen eine schriftliche Benachrichtigung – vom Busunternehmen.



„Normalerweise informieren die Baufirmen die Anlieger vor dem Start einer Baumaßnahme schriftlich. Da die endgültige Entscheidung über den Baubeginn erst sehr kurzfristig gefallen ist, ist dies bei dieser Sanierung leider unterblieben", teilt der Landkreis auf Nachfrage der MT mit.