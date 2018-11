Beteiligung am Bürgerwindpark mit 95.000 Euro beschlossen

Erneuerbare Energien: Seit ein paar Monaten drehen sich die Räder des Bürgerwindparks in Bokel. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Gemeinde Cappeln wird sich am Bürgerwindpark mit 95.000 Euro beteiligen. Diese Entscheidung wurde in der Ratssitzung am Montag mehrheitlich gefällt. Als Grundstückseigentümer in diesem Bereich in Bokel hat die Kommune die Möglichkeit, zwischen 30.000 und 160.000 Euro zu investieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.