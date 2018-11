30-Jähriger rastet bei Polizeikontrolle aus

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Cappeln/Cloppenburg. Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung in fünf Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 30 Jahre alten Mann aus Cappeln zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte sich am 29. April dieses Jahres einer Polizeikontrolle massiv widersetzt. Am Tattag war der 30-Jährige abends mit seinem Fahrrad unterwegs. Das Licht funktionierte nicht, außerdem fuhr er Schlangenlinien. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.