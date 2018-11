Schüler bekommen Tipps aus erster Hand

Auf Augenhöhe: Die Schüler unterhalten sich mit Auszubildenden, wie hier von der Firma Bilfinger EMS. Foto: Christoph Haase

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Wie geht es weiter nach der Schule? Welche Berufe gibt es? Um die Entscheidung für die Schüler der Oberschule Cappeln leichter zu machen, gab es jetzt zum elften Mal einen Berufsinformationsabend an der Schulstraße. Fachleute aus mehreren Betrieben und Einrichtungen gaben den Schülern der Jahrgangsstufen acht bis zehn einen Einblick in die Berufswelt, die Ausbildungsmöglichkeiten und die schulischen Voraussetzungen. Aufstiegsmöglichkeiten in der jeweiligen Branche waren ebenfalls Thema.