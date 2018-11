66-Jährige lebensgefährlich verletzt

Symbolfoto: dpa

Cappeln (mab). Bei einem schweren Unfall in Cappeln ist eine 66-Jährige am Montagabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Der Unfall passierte gegen 18.30 Uhr auf der Kreuzung Heidske Weg und Magdeburger Straße.



Demnach übersah ein 75-jähriger Autofahrer aus Cappeln bei Dunkelheit die Fußgängerin, die offenbar gerade die Straße überquerte. Nach Angaben der 75-Jährigen habe er die dunkel gekleidete Frau erst beim Zusammenstoß bemerkt. Nach dem Unfall blieb die Frau benommen auf der Straße liegen. Sie erlitt offenbar ein Schädelhirntrauma. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.