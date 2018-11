UWG sorgt sich um Sicherheit der Kinder

Kritische Stelle: Radfahrer und Fußgänger sollen die Straße an der Einmündung in das neue Baugebiet überqueren. Auf der Freifläche wird die neue Kita entstehen, was zusätzlichen Verkehr bedeutet. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Sevelten. Einen erneuten Versuch, die Kreisstraße am Ortsausgang Sevelten in Richtung Cloppenburg außerhalb der Ortsschilder mit einer Ampelanlage abzusichern, unternahm die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) mit Antrag an den Landkreis Cloppenburg. Nicht zuletzt, weil dort der neue Kindergarten gebaut werden soll, wird Handlungsbedarf gesehen, denn an dieser Stelle sind 100 Stundenkilometer erlaubt. „Die Zahl der Familien ist bis heute stark gestiegen und damit auch die Zahl der Kinder, die für das Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite nur diese Überquerungsmöglichkeit haben“, so der Sevelter Christian Fredeweß, Vorsitzender der Cappelner UWG-Fraktion. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.