450 Schüler essen in drei Schichten

Hier ist noch Platz: Angrenzend an das Lehrerzimmer könnte die neue Mensa mit 150 Plätzen entstehen. Foto: Thomas Vorwerk

Cappeln. Eine Mensa als Anbau an die Oberschule Cappeln nimmt Formen an. Es ist zwar der erste Entwurf, der am Montag im Rathaus vorgestellt wurde, doch die Mitglieder des Cappelner Schulausschusses scheinen sich mit den Planungen der Architek­tin Elisabeth Weber aus Essen bereits angefreundet zu haben.



Dieser Plan sieht vor, dass direkt an die Front des Lehrerzimmers angrenzend der Anbau in Richtung Schulstraße realisiert wird. 150 Plätze werden darin für das Mittagessen zur Verfügung stehen, was bei circa 300 Schülern in der Oberschule bedeutet, dass sie in zwei Etappen werden essen müssen. Auch die Grundschüler sollen dort ihre Mahlzeiten einnehmen. Die Kalkulation sieht so aus, dass von den 200 Schülern vermutlich 70 Prozent – also 140 Mädchen und Jungen – das Angebot wahrnehmen werden.