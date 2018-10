Teurer Unfall auf Autobahn-Rastplatz

Foto: Autobahnpolizei

Cappeln (mab). Bei einem Unfall auf dem A1-Rastplatz Cappeln-Hagelage-West ist am Mittwochmorgen ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn am Mittag mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.15 Uhr. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Bremen wollte eine Pause einlegen und lenkte den Lastwagen von der Autobahn 1 auf den Rastplatz.



Auf der Spur zur Durchfahrt auf den Lkw-Parkplatz parkte zu diesem Zeitpunkt ein Lastwagen, weil der Fahrer aus Litauen noch seine nächtliche Ruhezeit eingelegt hatte. Warum nun der Unfall passierte, ist der Autobahnpolizei ein Rätsel. Denn: Neben dem parkenden Lastwagen wäre noch ausreichend Platz zum Vorbeifahren gewesen. Doch der Bremer krachte gegen den Sattelanhänger. Verletzt wurde zum Glück niemand.



Der Schaden an der neuwertigen Zugmaschine des Bremers wird auf 100.000 Euro geschätzt. Am Sattelanhänger entstand ein Schaden von 4000 Euro. Die Bergungsarbeiten auf dem Rastplatz gestalteten sich schwierig. Beide Fahrzeuge hätten sich unglücklich ineinander verkeilt.

